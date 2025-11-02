4:1 – Köln bezwingt HSV im Aufsteiger-Duell - Kainz trifft

Der 1. FC Köln hat das Aufsteiger-Duell gegen den Hamburger SV mit 4:1 gewonnen. Florian Kainz erzielte mit einem Freistoßtor sein erstes Saisontor. Der HSV kassierte nach zwei Gelb-Rot-Karten in der Schlussphase zwei weitere Treffer.

Der 1. FC Köln hat das Bundesliga-Aufsteiger-Duell gegen den Hamburger SV mit 4:1 für sich entschieden. Vor 50.000 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Lukas Kwasniok deutlich durch und kletterte auf Tabellenrang sechs. Der HSV bleibt vorerst auf Platz 13.

Kainz mit sehenswertem Freistoß

Florian Kainz, der erstmals in dieser Saison in der Startelf stand, erzielte mit einem sehenswerten Freistoßtor das 2:0 in der 48. Minute. Zuvor hatte Ragnar Ache die Kölner in der 25. Minute in Führung gebracht. Jean-Luc Dompé gelang zwar der Anschlusstreffer für Hamburg, doch die Gäste kamen nicht mehr zurück.

HSV mit zwei Platzverweisen

In der Schlussphase kassierte der HSV zwei Gelb-Rot-Karten: Immanuel Pherei (79.) und Fabio Vieira (83.) mussten vorzeitig duschen gehen. In der Nachspielzeit sorgten Said El Mala (94.) und Jakub Kaminski (99.) für den klaren 4:1-Endstand. Köln nutzte die zahlenmäßige Überlegenheit effektiv aus.