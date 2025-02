Bayern trifft auf Bremen – wichtige Wochen stehen bevor

Bayern München will gegen Bremen die Tabellenführung verteidigen. Währenddessen muss Dortmund nach nur sechs Monaten Kaderplaner Mislintat freistellen.

Bayern München trifft am Freitag (20:30 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) auf Werder Bremen und will die Tabellenführung behaupten. Die Münchner haben sechs Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen und liegen sechs Punkte vor Bayer Leverkusen. Doch nach dem wackeligen 4:3 gegen Holstein Kiel mahnt Trainer Vincent Kompany zur Vorsicht: „Wir haben ganz, ganz wichtige Wochen vor uns“, betonte auch Sportdirektor Christoph Freund.

Kampf um Verträge und Stars bei Bayern

Nach dem Bremen-Spiel folgen die Champions-League-Play-offs gegen Celtic Glasgow und das Liga-Topspiel gegen Leverkusen. Zudem laufen die Gespräche über Vertragsverlängerungen mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala. Während Manuel Neuer bereits bis 2026 unterschrieben hat, fordert Musiala angeblich eine Ausstiegsklausel für eine langfristige Verlängerung. „Es gibt immer wieder im Fußball Konstellationen, wo man Kompromisse finden muss“, erklärte Freund.

BVB trennt sich von Mislintat

Bei Borussia Dortmund endete der Machtkampf zwischen Technischem Direktor Sven Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl mit der Freistellung Mislintats. Der Tabellenelfte verkündete die Entscheidung am Donnerstag nach einem Gespräch mit Geschäftsführer Lars Ricken. Mislintat war erst im Sommer nach Dortmund zurückgekehrt, nachdem er zuvor für Arsenal, Stuttgart und Ajax tätig war.

RB Leipzig hält an Rose fest

Während in Dortmund personelle Konsequenzen gezogen wurden, gibt es bei RB Leipzig trotz der sportlichen Krise keine Trainer-Diskussion. Sportchef Marcel Schäfer stellte Coach Marco Rose eine Jobgarantie aus: „Ich bin bekannt dafür, dass ich nicht gleich die Nerven verliere.“ Leipzig ist aktuell Vierter und hält damit das Minimalziel Champions-League-Qualifikation noch in der Hand.