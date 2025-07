BVB-Aus? SO geht es mit Sabitzer in Dortmund weiter

Beim deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund gibt es vor Saisonstart noch einiger Baustellen im Kader - ist ÖFB-Star Marcel Sabitzer eine davon?

Für Borussia Dortmund kann die neue Saison (Ligastart: 11. August) gar nicht schnell genug starten. Denn die abgelaufene, durchwachsene Spielzeit will der BVB wohl endgültig hinter sich lassen. Sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene lief es alles andere als rund. In der Liga konnte die Mannschaft von Coach Niko Kovac gegen Ende immerhin noch das Ruder rumreißen und diese auf Platz vier beenden. Wenig überraschend liegt der Fokus in Dortmund nun auf der Kaderplanung, um eine erneute Chaos-Saison zu verhindern. Dabei sollen gleich mehrere Spieler vor dem Abschied stehen.

Teure Angelegenheit

Eine jener Personen, die zum Verkauf stehen soll, ist ÖFB-Star Marcel Sabitzer. Laut "Sport Bild" sind die BVB-Bosse allerdings wenig zuversichtlich, dass sich noch geeignete Käufer für den gutbezahlten 31-Jährigen finden lassen. Bei den Borussen casht Sabitzer, der Partnerin Katja Kühne erst kürzlich das Ja-Wort gab, rund 7,5 Mio. Euro pro Jahr ab. Für Dortmund droht das Ganze also eine teure Angelegenheit zu werden, sollte der Mittelfeldmann seinen Vertrag bis 2027 erfüllen.

Eine positive Nachricht gibt es in dem Zusammenhang: Trainer Kovac soll sich mit Sabitzer über dessen Rolle in der Kabine unterhalten haben - mit Erfolg. Der Österreicher soll sich seit neuestem gesprächiger und offener geben. Kovac soll sich außerdem vorstellen können, weiter mit dem Nationalteamspieler zusammenzuarbeiten. Möglicherweise geht es für Sabitzer, der 2023 für 19 Mio. Euro von Ligarivalen FC Bayern kam, dank des Vertrauens seines Coaches wieder bergauf. In der vergangenen Saison kam er in 43 Pflichtspielen auf lediglich eine Torbeteiligung.

Zusammengefasst bedeutet dies: Sabitzer verweilt wohl weiterhin in Dortmund, sollte es ein passendes Angebot geben, würde man ihn jedoch ziehen lassen.