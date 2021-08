Dortmund gegen Hoffenheim unter Druck

Schon im 3. Saisonspiel steht Dortmund am Freitag (20.30 Uhr) unter Erfolgsdruck.

Der Auftaktgala gegen Frankfurt (5:2) folgte mit der Supercup-Niederlage gegen die Bayern (1:3) in Freiburg (1:2) gleich der nächste Nackenschlag für die Borussia. Während der Transfer-Wirbel um Erling Braut Haaland die Fans in Atem hält, will Trainer Marco Rose so schnell wie möglich zurück auf den Erfolgskurs.

Doch ausgerechnet gegen den heutigen Gegner Hoffenheim hat Rose eine negative Bilanz. In vier Spielen gab es für den ehemaligen Gladbach-Trainer nur einen Sieg. Die Gäste reisen zudem als ungeschlagener Tabellenzweiter mit breiter Brust nach Dortmund an. Einem 4:0-Kantersieg über Augsburg folgte ein 2:2-Unentschieden gegen Union Berlin.

Hoffenheim hat zwei echte Rose-Insider

Überhaupt hat die Mannschaft rund um ÖFB-Star Christoph Baumgartner mit Munas Dabbur und Diadie Samassékou gleich zwei echte Rose-Insider in ihren Reihen - beide spielten unter dem jetzigen BVB-Coach noch für Red Bull Salzburg. Auch ein Blick auf die letzten beiden Ergebnisse der Hoffenheimer gegen Dortmung (2:2, 0:1) verspricht Spannung pur.