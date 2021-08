FC Bayern bangt um Manuel Neuer

Der FC Bayern München muss einige Wochen auf Tormann Manuel Neuer verzichten.

Wie der Klub am Donnerstag bekanntgab, erlitt Neuer eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk und muss vorerst pausieren. Weitere Details bezüglich einer genauen Diagnose und der Ausfalldauer nannte der Rekordmeister nicht. Ob der Keeper am Sonntag gegen den 1. FC Köln wieder fit ist, ist unwahrscheinlich. Im Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1) musste der 34-Jährige bereits an jenem Sprunggelenk behandelt werden, konnte aber die Partie zu Ende bringen.

Es ist nicht die erste Fußverletzung Neuers. In der Saison 2017/18 erlitt er einen Mittelfußbruch und verpasste damit insgesamt 37 Partien. Diesmal dürfte seine Ausfalldauer wohl deutlich kürzer sein. Im schlimmsten Fall könnte es sich aber um mehrere Wochen handeln, bis die Kapsel wieder vollständig ausgeheilt ist. Als Ersatzmann steht für die Münchner der Rückkehrer Sven Ulreich bereit.