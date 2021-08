FC Bayern macht Jagd nach PSG-Star

Der FC Bayern ist bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar in Paris fündig geworden.

Laut der französischen "L'Équipe" angelt Bayern nach dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer von PSG. Mit dem Spieler soll man sich bereits über einen Dreijahresvertrag und einer Ablösesumme von 12 Millionen Euro einig sein, ein "Ok" vom Klub steht noch aus.

Wunschspieler von Flick gewesen

Ex-Bayern-Coach Hansi Flick war schon letzte Saison von dem Rechtsverteidiger angetan. Damals wurde die Idee von den Bayern-Bossen abgelehnt. Mit dem dünnen Kader in dieser Saison hat sich die Situation nun aber geändert. "L'Équipe" meldet, dass Kehrer gegenüber einem Wechsel an die Isar offen wäre. Bayer Leverkusen, die ebenfalls an dem 24-Jährigen interessiert ist, hat Kehrer angeblich eine Absage erteilt.

Mit der Verpflichtung von Achraf Hakimi für 60 Mio. Euro zu PSG hat Kehrer wohl wenig Chancen auf einen Startplatz. Zwar wäre der Ex-Schalker auch in München zunächst kein uneingeschränkter Stammspieler, angesichts der dünnen Personalsituation in der Abwehr würden ihm dort aber deutlich mehr Einsatzzeit winken.