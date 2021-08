Knalleffekt: Lewandowski bittet Bayern um Freigabe

Bayern-Star Robert Lewandowski soll sich offenbar mit einem Abgang aus München beschäftigen.

Das wäre ein Schlag für den FC Bayern München! Wie "Sky Sports" berichtet, will Top-Stürmer Robert Lewandowski noch vor seinem 35. Lebensjahr eine neue Herausforderung suchen und bittet den deutschen Rekordmeister deshalb um eine Freigabe. Ein Preisschild soll über den 32-Jährigen schon umgehängt sein - 115 Millionen Euro müsste ein Klub hinblättern. Der Vertrag von Lewandowski bei den Bayern läuft noch bis Ende 2023. Spätestens nächsten Sommer könnte man somit noch eine ordentliche Ablöse kassieren. An Interessenten wird es sicherlich nicht mangeln. Real Madrid wollte sich schon vor Jahren die Dienste des Torjägers sichern.

Der Pole ist außerdem ein wenig frustriert, dass die Klub-Verantwortlichen ihm noch keine Vertragsverlängerung angeboten haben. Die gute Beziehung und die Wertschätzung bei den Münchnern soll aber weiterhin Bestand haben.

Lewandowski ist so etwas wie die Lebensversicherung bei Bayern und gilt als einer der besten Stürmer der Welt. In der vergangenen Saison erzielte er für die Münchner bewerbsübergreifend 48 Tore. In den ersten beiden Spielen der Saison verbuchte er bereits drei Treffer für sich, unter anderem beim Supercup-Sieg gegen Borussia Dortmund.