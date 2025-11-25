Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Heiß begehrt: BVB macht wohl ernst bei Ex-Austrianer
© getty

Ausstiegsklausel

Heiß begehrt: BVB macht wohl ernst bei Ex-Austrianer

25.11.25, 11:49
Teilen

Nach Gerüchten um den FC Bayern und den FC Barcelona steigt wohl der nächste Großklub in den Poker um Fisnik Asllani (23) ein. Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl sehr intensiv mit dem Hoffenheim-Stürmer.

Erst im Juli hatte Asllani seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim bis 2029 verlängert, allerdings mit Ausstiegsklausel. Da der Schützling von Christian Ilzer im Sommer den nächsten Schritt gehen möchte, melden sich immer mehr Klubs an.

Der Name Barca fiel bereits, zuletzt vermeldete "Sky" zudem ein Interesse von Bayern München. Nun nennt die "Bild" Borussia Dortmund und der BVB war bereits im Sommer interessiert. Damals wurde aus dem Transfer nichts.

Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 13 Partien in dieser Saison hat der kosovarische Nationalspieler aber weiter auf sich aufmerksam gemacht. Auch wenn der Ex-Austrianer selbst einen Transfer im Sommer plant, wer weiß, ob nicht bereits im Winter ein Verein ernst macht, um den anderen voraus zu sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden