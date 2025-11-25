Heiß begehrt: BVB macht wohl ernst bei Ex-Austrianer

Nach Gerüchten um den FC Bayern und den FC Barcelona steigt wohl der nächste Großklub in den Poker um Fisnik Asllani (23) ein. Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl sehr intensiv mit dem Hoffenheim-Stürmer.

Erst im Juli hatte Asllani seinen Vertrag bei der TSG Hoffenheim bis 2029 verlängert, allerdings mit Ausstiegsklausel. Da der Schützling von Christian Ilzer im Sommer den nächsten Schritt gehen möchte, melden sich immer mehr Klubs an.

Der Name Barca fiel bereits, zuletzt vermeldete "Sky" zudem ein Interesse von Bayern München. Nun nennt die "Bild" Borussia Dortmund und der BVB war bereits im Sommer interessiert. Damals wurde aus dem Transfer nichts.

Mit sechs Toren und drei Vorlagen in 13 Partien in dieser Saison hat der kosovarische Nationalspieler aber weiter auf sich aufmerksam gemacht. Auch wenn der Ex-Austrianer selbst einen Transfer im Sommer plant, wer weiß, ob nicht bereits im Winter ein Verein ernst macht, um den anderen voraus zu sein.