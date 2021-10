Hütter-Elf mit Rückenwind gegen Bochum

Am Sonntag will die Hütter-Elf nach der Pokal-Gala gegen Bayern München auch in der Liga nachlegen ++ Der VfB Stuttgart ist bei FC Augsburg gefordert.

Mönchengladbach will sich nach der Gala wieder auf die Meisterschaft konzentrieren. "Wir müssen diesen Schwung jetzt einfach mitnehmen. Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir in der Meisterschaft punkten müssen", sagte Trainer Adi Hütter vor der Sonntag-Partie gegen den VfL Bochum (ab 17:30 Uhr LIVE im Sport24-Ticker). "Wir wollen dieses Spiel gewinnen, wir können dieses Spiel gewinnen und ich würde fast sagen, wir müssen auch", betonte der Vorarlberger, der mit seinem Team nur auf Rang zwölf liegt. Nach dem Tor-Festival bei den Bayern scheint ein Triumph über Bochum reine Formsache. Augsburg braucht gegen Stuttgart Erfolgserlebnis

Augsburg-Coach Weinzierl will mit seiner Elf mit einem Sieg gegen Stuttgart (ab 15:30 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) endlich raus aus dem Keller. Nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Spielen wird es höchste Zeit für den zweiten Saisonsieg. Der Weg zum Klassenerhalt soll schließlich nicht beschwerlicher werden, als er ohnehin schon ist. Bei der Frage nach einem Vergleich der Vereine FCA und VfB musste Weinzierl erstmal durchatmen. Dafür brauche er eine eigene Pressekonferenz, scherzte er. "Beide Vereine haben ihren Reiz, ihre Geschichte. Ich sehe zwei Mannschaften, die zu wenig Punkte haben. Sie haben Probleme, wir haben Probleme", erklärte Weinzierl und lobte die vielen Stuttgarter Talente. "Sie haben für mich eine sehr interessante, spannende Mannschaft", sagte er weiter. Das Ziel sei aber für den FCA, "dass wir ranrücken wollen." Die Stuttgarter liegen vor dem 10. Spieltag vier Punkte vor dem FCA.