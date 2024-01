Klopp löst Trainer-Beben in Deutschland aus

Letzten Freitag verkündete Jürgen Klopp völlig überraschend seinen Rücktritt als Trainer des FC Liverpool. 36 Stunden später folgte ihm auch Barcelona-Coach Xavi. Jetzt deutet sich auch in Deutschland ein mögliches Trainer-Beben an – allerdings nicht aus freien Stücken.

Was haben Marco Rose, Nenad Bjelica und Niko Kovac gemeinsam? Bei allen drei Bundesliga-Trainern läuft die Saison alles andere als rund. Die aktuellen Leistungen ihrer Mannschaften lassen zu wünschen übrig, was im Umkehrschluss die Stabilität ihrer Trainerstühle ernsthaft in Frage stellt.

Sane-Angriff könnte Bjelica Job kosten

Mit seiner Handgreiflichkeit gegen Bayern-Star Leroy Sané hat Bjelica, Coach von Schlusslicht Union-Berlin, nicht für den Aufreger der Woche gesorgt, der 52-Jährige hat damit auch sein Team ordentlich verärgert. Laut "kicker" sollen zwischen dem Kroaten, der die Berliner erst im Dezember 2023 übernommen hatte, und der Mannschaft bereits Risse entstanden sein. Demnach seien einige Spieler mit der Arbeitsweise und dem Umgangston des amtierenden Cheftrainers nicht einverstanden.

Ergebnistechnisch geht der Trend nach dem 1:0-Sieg gegen Darmstadt zwar wieder leicht nach oben, aber eine spielerische Entwicklung geschweige denn der Ansatz einer Spielidee ist wahrlich nicht zu erkennen", so die Kritik einiger Spieler. Zudem rangiert der Klub von ÖFB-Legionär Christopher Trimmel mit 17 Punkten nur auf Platz 15. Laut Präsident Dirk Zingler soll Bjelica vorerst aber im Amt bleiben. Ob der Ex-Veilchen-Trainer aber eine langfristige Zukunft bei den "Eisernen" hat , ist eher fraglich.

Rose muss nach 2:5-Pleite zittern

33 Zähler und Platz 5 hört sich im ersten Moment nicht schlecht an. Doch spätestens seit dem 2:5-Debakel gegen Stuttgart am Samstag brennt bei RB Leipzig der Hut. Der katastrophale Auftritt ist nicht nur die erste Pleite gegen den Lieblingsgegner (zuvor neun Siege, zwei Remis), er war auch die dritte in Folge. Damit sind die Bullen als einziges Team in der Bundesliga noch ohne Punkt - historische Leistung. Drei-Bundesliga-Niederlagen gab es für Sachsen zuletzt im November 2021. Trainer Jesse Marsch wurde darauf hin gefeuert. Erteilt das gleiche Schicksaal jetzt auch Marco Rose?

„Wir müssen da ganz genau hinschauen, was passiert ist. Das Wichtigste ist, die Dinge wirklich sehr sorgfältig aufzuarbeiten. Aber nein eine Entlassung stehe aktuell nicht zur Diskussion. Davon sind wir ganz weit entfernt", betonte Leipzig-Sportdirektor Rouven Schröder.

Wolfsburg hält an Kovac fest

Und auch Wolfsburg wartet im neuen Jahr weiter auf den ersten Dreier. Trainer Kovac bleibt nach dem 1:1 gegen Köln aber im Amt. Zumindest vorerst bestätigte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz bereits am Sonntag. "Unser Ansatz ist, das gemeinsam zu lösen. Wir alle inklusive Trainer sind nicht zufrieden. Fußballerisch ist das zu wenig für die Ansprüche, die wir haben", erklärte der 45-Jährige. Eine weitere Bewährungschance hat der Kroate am kommenden Sonntag gegen TSG Hoffenheim (15.30 Uhr/live auf Sky)

Zur Saison 2022/23 hatte Kovac in Wolfsburg übernommen und den Verein auf Rang acht geführt. Aktuell stehen die Wölfe auf einem enttäuschenden elften Platz, im DFB-Pokal war im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach Schluss. Von den vergangenen acht Pflichtspielen konnte der VfL nur eins für sich entscheiden.