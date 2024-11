Knalleffekt: Verletzter Sabitzer (30) vor Aus in Dortmund?

Wie die BILD-Zeitung berichtet will Dortmund unseren ÖFB-Star loswerden.

13 Spiele, null Tore und null Vorlagen: Die Saison-Bilanz von Marcel Sabitzer schockt die Dortmund-Bosse! Zuletzt wurde Sabitzer beim 2:1 gegen RB Leipzig nach 67 Minuten für den völlig unbekannten Ayman Azil (Marktwert: 600.000 Euro) ausgetauscht. Angeblich, weil sich Sabitzer am linken Bein verletzt hatte und zuletzt mit Rückenbeschwerden kämpfte. Insider vermuten allerdings: Es soll das nächste klare Zeichen von BVB-Trainer Nuri Sahin an den unzufriedenen Star gewesen sein.

Sabi casht 7,5 Millionen im Jahr

Denn die BILD-Zeitung berichtete, dass Sabitzer bei den BVB-Bossen in Ungnade gefallen ist. Vor allem wegen seiner öffentlichen Kritik am Spielsystem von Trainer Sahin. Der Steirer, der in Dortmund im Jahr 7,5 Millionen Euro casht, bekam daraufhin einen "Einlauf" der Bosse. Damit waren auch seine bärenstarken Leistungen aus dem Vorjahr, der 30-Jährige war maßgeblich am Einzug ins Champions-League-Finale beteiligt, schon wieder Geschichte.

Vertrag läuft noch bis 2027

Das Tischtuch zwischen Sabitzer und Dortmund soll zerschnitten sein. Als Beweis dafür gilt auch das Gerücht, wonach Sabitzer auf der Streichliste der BVB-Bosse steht: Er soll den Klub so schnell wie möglich verlassen, berichtet die BILD. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2027. Der Marktwert liegt bei 20 Millionen Euro.