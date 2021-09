Köln luchst Leipzig 1:1-Remis ab

RB Leipzig mit Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch kommt in der Liga weiter nicht in Fahrt - in Köln kommen die 'Bullen' nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

In Köln trennten sich der 1. FC und RB Leipzig unentschieden. Die Gastgeber gingen in der 53. Minute durch Stürmer Anthony Modeste in Führung. Amadou Haidara sorgte per Kopf nach einem Eckball von Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai für den zwichenzeitlich verdienten Ausgleich. Die Leipziger, bei denen Konrad Laimer in der 93. Minute eingewechselt wurde, haben nach fünf Runden nur vier Punkte auf dem Konto - vier Zähler weniger als die Kölner, bei denen Dejan Ljubicic durchspielte, Louis Schaub auf der Bank saß und Florian Kainz wegen einer Sperre fehlte. Lesen Sie auch 7:0 - Bayern im Torrausch gegen Bochum 7:0! Bayern feiert zuhause ein Tor-Festival gegen Bochum - Mainz und Freiburg trennen sich torlos - Augsburg mit 1:0-Heimerfolg gegen Hütters Gladbacher - Bielefeld holt Punkt gegen Hoffenheim.