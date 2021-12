Offiziell: Tedesco neuer Leipzig-Trainer

Domenico Tedesco ist neuer Trainer von RB Leipzig.

Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, erhält der Nachfolger des am Sonntag beurlaubten Jesse Marsch einen Vertrag bis Sommer 2023. Der 36-Jährige soll das kriselnde Team wieder auf Champions-League-Kurs bringen. Der bisherige Co-Trainer Achim Beierlorzer, der das Team zuletzt interimsweise betreut hatte, wird dem neuen Trainerteam nicht mehr angehören.

Domenico #Tedesco wird ab sofort neuer Cheftrainer bei RB Leipzig ????



Der 36-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2023 ????



Damit tritt er bei #RBL die Nachfolge von Jesse #Marsch an.



Alle Infos ➡️ https://t.co/reyN3XfJF1 pic.twitter.com/5E6XvDVdp5 — RB Leipzig (@RBLeipzig) December 9, 2021

Zuletzt hatte Tedesco bis zum Mai Spartak Moskau trainiert. Als Cheftrainer war der Deutsch-Italiener auch beim damaligen Bundesligisten Schalke 04 tätig gewesen. In seiner ersten Saison in Gelsenkirchen wurde der Club noch Zweiter. Nach einem 0:7 gegen Manchester City in der Champions League wurde er aber Mitte März 2019 freigestellt.

Tedesco wird sein Bundesliga-Comeback am Samstag im Spiel gegen Mönchengladbach geben. Überraschend kam seine Bestellung nicht, er galt schon seit Tagen zum Kandidatenkreis.