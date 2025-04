Paukenschlag: Alonso hat sich entschieden

Xabi Alonso hat sich entschieden, so ein Bericht des Schweizer Sky-Ablegers.

Die Leverkusen konnten am letzten Wochenende eine vorzeitige Meisterschaft von Bayern München verhindern. Mit dem 2:0-Sieg gegen Augsburg sicherte sich das Werksteam die Vizemeisterschaft. Nächstes Wochenende haben die Münchner alles selber in der Hand. Wenn der deutsche Rekordmeister siegreich in Leipzig ist, könnte Xabi Alonso direkt im Anschluss seine Zukunftsentscheidung bekannt geben.

Laut dem Journalisten Sacha Tavolieri von der Schweizer Version von Sky habe sich der Spanier entschieden. Er wird Leverkusen in diesem Sommer verlassen. Diese Nachricht soll in den kommenden Wochen offiziell verkündet werden.

Wieder zurück zur alten Liebe

Der Bezahlsender berichtet, dass sein zukünftiger Arbeitgeber auch schon bekannt ist. Xabi Alonso wird das Erbe von Carlo Ancelotti bei Real Madrid übernehmen. Der Vertrag ist schon vorverhandelt. Bei den Königlichen erhält der ehemalige Mittelfeldstratege einen Zweijahresvertrag.

Ancelotti wird Real Madrid schon zum Saisonende verlassen und nicht bei der Klub-WM an der Seitenlinie stehen. Der Italiener soll Brasilien übernehmen. Ob Xabi Alonso schon bei der Klub-WM Real Madrid übernimmt, ist noch nicht bekannt.