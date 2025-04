Liverpool zerlegt Tottenham und holt historischen 20. Meistertitel

Der FC Liverpool hat sich mit einem überzeugenden 5:1-Sieg über Tottenham Hotspur vorzeitig zum 20. Mal zum Meister der Premier League gekrönt. Die "Reds" ziehen damit mit Rekordmeister Manchester United gleich.

Blitzreaktion nach frühem Rückstand

Nach einem Kopfballtor von Dominic Solanke (12.) reagierte Liverpool prompt: Luis Diaz (16.) nach Szoboszlai-Vorlage, Alexis Mac Allister (24.) mit einem Weitschuss und Cody Gakpo (34.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse.

Salah krönt das Titelspiel

Mohamed Salah erhöhte in der 63. Minute auf 4:1, Destiny Udogie lenkte den Ball in der 69. Minute unglücklich ins eigene Tor. Mit 15 Punkten Vorsprung auf Arsenal ist Liverpool uneinholbar an der Spitze.

Historische Marke für die Reds

Nach dem ersten Meistertitel seit der Saison 2019/20 setzt Liverpool ein weiteres Ausrufezeichen: Trainer Arne Slot ist der erste niederländische Meistertrainer in der Premier League. In der modernen Ära ist es Liverpools zweiter Titel nach Einführung der Liga 1992/93.