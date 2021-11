× Plakat-Attacke gegen die Bayern-Bosse

Zum ersten Mal seit 8. März 2020 ist das Stadion in München wieder ausverkauft. 75.000 sehen ein echtes Top-Spiel und: Einen riesigen Protest-Banner gegen die Bayern-Bosse. Das wird dem Vorstand mal gar nicht schmecken! Die Ultras attackieren Kahn & Co. aufgrund der Partnerschaft mit "Qatar Airways". Auf dem Plakat, dass sich über einen großen Teil der Fankurve zieht, sind Vorstands-Boss Kahn und Präsident Hainer zu sehen. Dazu: Eine Waschmaschine, Geld und blutige Wäsche. Die Bildnotation: "Für Geld waschen wir alles rein!".

Eine harsche Kritik an den ständigen Verletzungen der Menschenrechte in Katar und der unmoralischen Partnerschaft der Bayern mit der Fluggesellschaft "Qatar Airways". Die Ultras wollen, dass der FC Bayern das Engagement in Katar beendet. Haben einen Antrag dafür eingereicht, der bei der Jahreshauptversammlung am 25. November im Audi Dome zum Thema werden soll.

“For money, we’ll wash anything clean”



FC Bayern München supporters with more criticism of their club’s relationship with #Qatar today, depicting the club as a willing sportswashing machine.



