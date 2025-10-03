Real & City jagen Olise – Topspiel gegen Frankfurt

Beim FC Bayern München läuft es perfekt - doch jetzt wird es unruhig. Der Klub bangt um Top-Zugang Michael Olise, den Real Madrid und Manchester City abwerben wollen. Dabei steht Samstag das Topspiel in Frankfurt an.

Der FC Bayern München gastiert am Samstag (18.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der Eintracht Frankfurt. Während die Münchner mit fünf Siegen und 22:3 Toren an der Spitze der Bundesliga stehen, wird hinter den Kulissen um Top-Spieler Michael Olise gebangt. Der 23-jährige Franzose ist zum begehrten Transferziel geworden.

Internationale Schwergewichte jungen Olise

Real Madrid, Liverpool, Chelsea und Manchester City haben den französischen Offensivspieler ins Visier genommen. Olise entwickelte sich beim FC Bayern zum Unterschiedsspieler und ruft damit die europäischen Topklubs auf den Plan. Sport-Vorstand Max Eberl will den Spieler unbedingt halten.

Bayern kontert mit Vertragsangebot

Der Rekordmeister reagiert mit einem Vertragsangebot bis 2031 inklusive Gehaltserhöhung. Pikant: Superstar Harry Kane, der mit seinem 100. Tor im Europafußball gerade Geschichte schrieb, würde im Gegenzug keine Gehaltsanpassung erhalten. Intern beobachtet man die Entwicklung der Gehaltsstruktur aufmerksam.

Topspiel vor Wiesn-Wochenende

Am Samstag wartet das Duell Kane gegen Uzun. Der Frankfurter Youngster traf bislang in jedem Spiel - das gelang keinem anderen Profi in Europas Topligen. Trainer Kompany bleibt gelassen: "Wir wollen unser Momentum halten." Am Sonntag steht dann der traditionelle Mannschaftsbesuch auf dem Oktoberfest an.