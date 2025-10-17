Transfer-Pleite: Starstürmer sagt FC Bayern ab

Der deutsche Rekordmeister wollte ihn als Back-Up holen. Doch daraus wird nichts.

Der FC Bayern sucht einen starken Stürmer hinter Harry Kane, der seinen Vertrag verlängern soll. Doch die Verhandlungen mit Max Eberl und Christoph Freund ziehen sich in die Länge. Grund: Der englische Team-Kapitän liebäugelt mit einem Wechsel zurück auf die Insel zu seinem Stamm-Klub Tottenham. Im Gespräch mit der Daily Mail erklärte er zuletzt: "Es wird immer 'wir' (mit den Spurs) sein, weil ich mein ganzes Leben dort verbracht habe."

Kane kann im Winter Klausel aktivieren

Für jeden Bayern-Fan schrillen spätestens hier die Alarmglocken. Kein Wunder, angesichts der imposanten Tor-Statistik von "King Kane", der in 106 Spielen 103 Tore für die Bayern erzielte! Fakt ist: Kanes Vertrag läuft noch bis 2027. Laut Berichten könnte er aber im Sommer 2025 für 65 Mio. Euro per Klausel gehen – wenn er den Klub im Winter informiert.

Bayern wollen sein Gehalt nicht erhöhen

Der FC Bayern will dagegen vorzeitig bis 2028 oder 2029 verlängern, ohne Gehaltserhöhung (derzeit rund 24 Mio. Euro jährlich). Ob Kane da mitzieht? Noch offen. Deshalb schauen sich die Bayern-Bosse schon um ein Back-Up um. Nicolas Jackson, der von Chelsea ausgeliehen ist, darf sich keine Hoffnungen auf einen Verbleib machen. Das erklärte Uli Hoeneß bereits öffentlich.

Barcelona statt Bayern

Und ausgerechnet in dieser Phase bekommen die Bayern den nächsten Korb am Transfermarkt. Wie die italienische Zeitung "Tuttosport" berichtet, hat sich Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic (24) gegen einen Transfer nach Deutschland zum FCB entschieden. Grund: Der Serbe will den frei werdenden Platz von Robert Lewandwoski beim FC Barcelona übernehmen!