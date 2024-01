Tuchel über Klopp-Hammer: »Das muss ich erstmals verdauen«

Jürgen Klopp hat verkündet, den FC Liverpool zum Saisonende zu verlassen. Bayern-Trainer Tuchel kennt ihn gut – und hat großen Respekt vor seiner Entscheidung.

Dass Jürgen Klopp mit Saisonende vollkommen überraschend den FC Liverpool verlassen wird, schockte nicht nur zahlreiche Fußballfans, auch Bayern-München-Trainer Thomas Tuchel konnte es nicht fassen. „Das ist eine Hammer-Meldung. Das muss ich erst einmal verdauen“, sagte der 50-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Gastspiel beim FC Augsburg (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker).

Tuchel: »Daran werde ich ganze Weile gewöhnen müssen«

Tuchel, der 2015 bei Borussia Dortmund der Nachfolger des Erfolgstrainers war, wirkte sichtlich mitgenommen von der Nachricht - schwärmte aber dennoch über seinen Trainer-Kollegen: „Daran werde ich mich eine ganze Weile gewöhnen müssen. Kloppo ist einer der aller, aller, allerbesten Trainer der Welt. Er hat es immer geschafft, den ganzen Verein bei all seinen Stationen auf unglaubliche Art und Weise zu beeinflussen. Mainz, Dortmund und jetzt Liverpool. Das ist eine Einheit.“ Danach ergänzte er im Bezug auf die Ehrlichkeit des 56-Jährigen, keine Energie mehr zu haben: "Ich kann das nachvollziehen, aber noch einmal, ich muss mich erst daran gewöhnen."

Parallelen zwischen Klopp und Tuchel

Beide Coaches haben eine ähnliche Trainerlaufbahn zu Beginn ihrer Karriere hingelegt. So trainierte Jürgen Klopp von 2001 bis 2008 den 1. FSV Mainz 05. Tuchel heuerte man von 2009 bis 2014 bei den Rot-Weißen an. Zu diesem Zeitpunkt war Klopp bereits bei Borussia Dortmund (2008 bis 2015). Mit dem BVB gewann er zweimal die Meisterschaft (2010/11 und 2011/12) und wurde Pokalsieger (2011/12). Auch Tuchel wechselte nach seiner Zeit in Mainz nach Dortmund, stand dort von 2015 bis 2017 an der Seitenlinie. Allerdings konnte er – anders als Klopp – nicht Deutscher Meister mit dem Team werden.

Während Klopp 2015 in die Premier League wechselte und bis zum Saisonende noch bei den "Reds" auf der Trainerbank sitzen wird, hat der jetzige Bayern-Coach im Ausland bereits mehrere Stationen durchlaufen (PSG & Chelsea).