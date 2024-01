Bayern-Star lehnt Vertragsverhandlungen ab!

Leroy Sane wartet bezüglich einer Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister erst einmal ab, und will sich Zeit lassen.

Nachdem der 27-Jährige Ende des vergangenen Jahres zunächst noch durchblicken ließ, dass er einer solchen Verlängerung zustimmen könnte, hat er vor kurzen seine Berateragentur "LIAN SPORTS" laut "Sport Bild" nun dazu angewiesen, erstmal die Füße still zu halten. Sané will sich wohl erst nach der Europameisterschaft im Sommer entscheiden, wie es für ihn weiter geht und seine Zukunft plant. Dazu will der Flügelflitzer auch allfällige Angebote von anderen Vereinen abwarten.

Da Leroy Sané in München noch bis Sommer 2025 unter Vertrag steht, ist keine schnelle Eile geboten.

FC Bayern wollen mit Sané unbedingt verlängern

Nach Sanes Ansage zu seiner Zukunft brodelte die Gerüchteküche gleich heiß.Denn im Falle eines Abgangs müsste der Rekordmeister für Ersatz sorgen. Ein Name der immer wieder auftaucht ist der Italiener Federico Chiesa von Juventus Turin. Schon im letzten Sommer hatte es viele Gerüchte um den 44-fachen italienischen Nationalspieler gegeben, konkret wurde es dabei aber nie. Laut "Calcio Mercato" soll das Interesse am Italiener weiterhin bestehen, und könnte im Sommer eine richtig spannende Personalie an der Isar werden, sollte sich Sane letztendlich gegen eine Verlängerung entscheiden.

So denkt man in München aber noch lange nicht. Der Flügelspieler zeigt sich in dieser Saison in bestechender Form. Auch seine Teamkollegen loben: Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz Leroy seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele", sagte Joshua Kimmich. Ein Weggang wäre also die letzte Option für Sportdirektor Christoph Freund und Co.