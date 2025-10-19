"Verpiss dich": Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr

Jérôme Boateng (37) darf bei seinem Ex-Klub Bayern München künftig als Hospitant Einblicke in den Trainingsalltag gewinnen – vier Einheiten soll er innerhalb einer Woche beobachten dürfen, wie BILD berichtet. Für viele Bayern-Fans ein Affront.

Bereits vor dem deutschen Klassiker gegen Dortmund brodelte es abseits des Rasens. Im Netz formierte sich sofort eine Petition gegen den Weltmeister von 2014: „Grenzen setzen gegen misogyne Gewalt: Jérôme Boateng darf nicht zurück zum FC Bayern“. Auch in der Allianz Arena machten die Anhänger am Samstag dann ihren Unmut deutlich: In der 47. Minute rollten Ultras in der Südkurve Plakate aus, die keine Zweifel lassen:

„Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit. Boateng, verpiss Dich!“

„Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein!“

„Keine Bühne für Täter! Verpiss Dich, Boateng!

Boateng wegen Körperverletzung verurteilt

Hintergrund: 2024 wurde Boateng wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt, im Berufungsverfahren jedoch nur verwarnt. Eine Vorstrafe hat er nicht.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen (58) versucht zu beruhigen: „Es ist ein komplizierter Fall. Jérôme ist kein Angestellter, sondern langjähriger Spieler. Wenn er ein paar Einheiten beobachtet, ist das völlig in Ordnung.“ Auch Trainer Vincent Kompany (39) betont: „Wer sich weiterbilden will, darf zuschauen. Wir haben im Jahr rund 20 Besucher, die Trainings beobachten – mehr nicht.“

Doch die Botschaft der Fans ist klar: Boateng ist in München alles andere als willkommen – und die Diskussion dürfte weiter brodeln.