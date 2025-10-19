Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. Bundesliga
Boateng
© Getty

Deutliche Worte!

"Verpiss dich": Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr

19.10.25, 14:51
Teilen

Jérôme Boateng (37) darf bei seinem Ex-Klub Bayern München künftig als Hospitant Einblicke in den Trainingsalltag gewinnen – vier Einheiten soll er innerhalb einer Woche beobachten dürfen, wie BILD berichtet. Für viele Bayern-Fans ein Affront. 

Bereits vor dem deutschen Klassiker gegen Dortmund brodelte es abseits des Rasens. Im Netz formierte sich sofort eine Petition gegen den Weltmeister von 2014: „Grenzen setzen gegen misogyne Gewalt: Jérôme Boateng darf nicht zurück zum FC Bayern“. Auch in der Allianz Arena machten die Anhänger am Samstag dann ihren Unmut deutlich: In der 47. Minute rollten Ultras in der Südkurve Plakate aus, die keine Zweifel lassen:

  • „Wer dem Täter Raum gibt, trägt seine Schuld mit. Boateng, verpiss Dich!“
  • „Kein Platz für Charakterschweine in unserem Verein!“
  • „Keine Bühne für Täter! Verpiss Dich, Boateng!

Boateng
© Getty

Boateng wegen Körperverletzung verurteilt

Hintergrund: 2024 wurde Boateng wegen vorsätzlicher Körperverletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt, im Berufungsverfahren jedoch nur verwarnt. Eine Vorstrafe hat er nicht.

Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen (58) versucht zu beruhigen: „Es ist ein komplizierter Fall. Jérôme ist kein Angestellter, sondern langjähriger Spieler. Wenn er ein paar Einheiten beobachtet, ist das völlig in Ordnung.“ Auch Trainer Vincent Kompany (39) betont: „Wer sich weiterbilden will, darf zuschauen. Wir haben im Jahr rund 20 Besucher, die Trainings beobachten – mehr nicht.“

Doch die Botschaft der Fans ist klar: Boateng ist in München alles andere als willkommen – und die Diskussion dürfte weiter brodeln.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden