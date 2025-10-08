DAS ist der geheime Bayern-Plan mit Harry Kane

Die Münchner wollen ihren Superstar halten und setzen auf ein neues System.

Harry Kane ist zwar bereits 32 Jahre alt, befindet sich aber wohl in der Form seines Lebens. Für den FC Bayern trifft der Engländer fast nach Belieben und hält nach 106 Spielen bei unfassbaren 103 Toren.

Wichtiger Stichtag

Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis Juni 2027, allerdings kann der Engländer die Bayern schon nach dieser Saison für eine Ausstiegsklausel von 65 Mio. Euro verlassen. Allerdings muss diese Klausel bis zum 31. Jänner 2026 gezogen werden, sonst erlischt sie.

© Getty

Wie die BILD schreibt, wollen die Bayern abwarten, ob sich Kane tatsächlich mit einem vorzeitigen Wechsel beschäftigt. Ist die Frist abgelaufen, sollen Gespräche über eine Vertragsverlängerung starten. Brisant: Der Rekordmeister will Kanes Gehalt (24 Mio. Euro im Jahr) nicht erhöhen.

Neues System

Trainer Vincent Kompany setzt zudem auf ein neues System, das dem spielstarken Kane besser liegt. Die Münchner wollen vermehrt zwei Stürmer aufbieten. Neben Kane soll diese Saison vermehrt Nicolas Jackson seine Chance bekommen, im Sommer könnte dann Dusan Vlahovic von Juventus zu den Bayern wechseln.