Kane-Bekenntnis: "Kann mir längere Bayern-Zeit definitiv vorstellen"

Harry Kane kann sich eine Vertragsverlängerung bei Bayern München über 2027 hinaus "definitiv vorstellen". Der Stürmer-Star schließt eine Rückkehr in die Premier League zwar nicht aus, sieht sie aber derzeit nicht als Thema.

Bayern Münchens Top-Stürmer Harry Kane kann sich einen längeren Verbleib in München gut vorstellen. Der 32-Jährige hat aktuell einen Vertrag bis 2027 beim Rekordmeister, könnte sich aber eine Verlängerung "definitiv vorstellen". Noch habe es diesbezüglich allerdings keine konkreten Gespräche gegeben, wie Kane im englischen Teamcamp erklärte.

Torjäger in Bestform

Der Engländer bestätigt derzeit seine Ausnahmestellung mit herausragenden Leistungen: In den ersten sechs Bundesliga-Spielen erzielte er bereits elf Treffer, in der Champions League kommen nach zwei Partien vier Tore hinzu. "Ich habe mich auf jeden Fall noch mehr angestrengt, um noch besser zu werden, mich noch gesünder zu ernähren und noch mehr im Fitnessstudio zu trainieren", beschrieb Kane seine Entwicklung.

Premier-League-Rückkehr unwahrscheinlich

Eine Rückkehr in die englische Liga schließt der Stürmer zwar nicht komplett aus, sieht sie aber aktuell nicht als Option. "Hätten Sie mich gefragt, als ich frisch zum FC Bayern gewechselt bin, hätte ich mit Sicherheit gesagt, dass ich zurückkommen würde", gestand Kane. "Aber jetzt habe sich das ein wenig geändert." Die Tür nach England lässt er dennoch einen Spalt offen.