Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
FC Bayern Eberl
© APA

Nach Sommer-Chaos

Transfer-Pläne enthüllt: Bayern will diese drei Topstars

07.10.25, 16:10
Teilen

FC Bayern München will nach einem chaotischen Transfersommer für die nächste Wechselperiode besser vorbereitet sein. Dafür hat Max Eberl drei Spieler im Visier.

Zum Beginn der Saison stand Max Eberl unter heftiger Kritik. Der FC Bayern München kassierte einige Absagen von seinen Wunschspielern. Florian Wirtz, Nico Williams und Nick Woltemade sind einige Namen, welche nicht beim deutschen Rekordmeister landeten.

Für die nächste Transferperiode will deshalb Max Eberl besser vorbereitet sein und hat drei Top-Spieler im Visier.

Glasner-Star und Olises Ex-Kollege

Laut "Bild" hat Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Marc Guehi (25) von Crystal Palace. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und soll Minjae Kim (28) ersetzen. Der englische Innenverteidiger wird auch von anderen europäischen Topklubs gejagt.

Guehi

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi  

© Getty

Bayern will Köln-Youngstar

"Sky" berichtet, dass ein weiterer Bayern-Kandidat Kölns Offensiv-Juwel Said El Mala (19) sei. Der 19-Jährige konnte in seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen zwei Tore erzielen und eine Vorlage geben. Er spielt für die deutsche U21-Nationalmannschaft.

Said El Mala
© Getty Images

Bisher hat sich kein Bayern-Verantwortlicher beim 1. FC Köln und seinem Sportdirektor Thomas Kessler (39) gemeldet oder gar Interesse hinterlegt, so die "Bild". Eine klare Transfersumme gibt es für den Deutschen nicht. Laut "transfermarkt.de" liegt diese aktuell bei 3 Millionen Euro.

Teurer Transfer

Im vergangenen Sommer verlängerte er seinen Vertrag bis 2030. Die neuen Papiere haben keine Ausstiegsklausel. Deshalb wollen die FC-Bosse viel Geld von seinem Transfer bekommen, auch weil einige englische Vereine Interesse an dem Young-Star bekundet haben.

 

Köln lehnte im Sommer 2025 ein schriftliches Angebot von Brighton über rund 14 Millionen Euro ab. Mündlich wollten die Engländer das Angebot auf 20 Millionen erhöhen, aber die Geißböcke lehnten erneut ab.

Lange Zeit auf der Liste

Ein weiterer möglicher Kandidat ist der Juventus-Turin-Stürmer Dusan Vlahovic (25). Laut der "Bild" befassen sich die Münchner intensiv mit dem serbischen Nationalspieler. Sein Vertrag läuft wie bei Guehi im Sommer 2026 aus.

Dusan Vlahovic
© Getty

Der Serbe ist schon länger auf der Liste des FC Bayern München. Es soll schon Kontakt mit der Spielerseite gegeben haben, so die "Bild". Der Spieler selbst ist sehr interessiert an einem Bayern-Wechsel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden