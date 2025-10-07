Transfer-Pläne enthüllt: Bayern will diese drei Topstars

FC Bayern München will nach einem chaotischen Transfersommer für die nächste Wechselperiode besser vorbereitet sein. Dafür hat Max Eberl drei Spieler im Visier.

Zum Beginn der Saison stand Max Eberl unter heftiger Kritik. Der FC Bayern München kassierte einige Absagen von seinen Wunschspielern. Florian Wirtz, Nico Williams und Nick Woltemade sind einige Namen, welche nicht beim deutschen Rekordmeister landeten.

Für die nächste Transferperiode will deshalb Max Eberl besser vorbereitet sein und hat drei Top-Spieler im Visier.

Glasner-Star und Olises Ex-Kollege

Laut "Bild" hat Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Marc Guehi (25) von Crystal Palace. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus und soll Minjae Kim (28) ersetzen. Der englische Innenverteidiger wird auch von anderen europäischen Topklubs gejagt.

Glasner mit Ex-Kapitän Guehi © Getty

Bayern will Köln-Youngstar

"Sky" berichtet, dass ein weiterer Bayern-Kandidat Kölns Offensiv-Juwel Said El Mala (19) sei. Der 19-Jährige konnte in seinen ersten sechs Bundesliga-Spielen zwei Tore erzielen und eine Vorlage geben. Er spielt für die deutsche U21-Nationalmannschaft.

© Getty Images

Bisher hat sich kein Bayern-Verantwortlicher beim 1. FC Köln und seinem Sportdirektor Thomas Kessler (39) gemeldet oder gar Interesse hinterlegt, so die "Bild". Eine klare Transfersumme gibt es für den Deutschen nicht. Laut "transfermarkt.de" liegt diese aktuell bei 3 Millionen Euro.

Teurer Transfer

Im vergangenen Sommer verlängerte er seinen Vertrag bis 2030. Die neuen Papiere haben keine Ausstiegsklausel. Deshalb wollen die FC-Bosse viel Geld von seinem Transfer bekommen, auch weil einige englische Vereine Interesse an dem Young-Star bekundet haben.

Köln lehnte im Sommer 2025 ein schriftliches Angebot von Brighton über rund 14 Millionen Euro ab. Mündlich wollten die Engländer das Angebot auf 20 Millionen erhöhen, aber die Geißböcke lehnten erneut ab.

Lange Zeit auf der Liste

Ein weiterer möglicher Kandidat ist der Juventus-Turin-Stürmer Dusan Vlahovic (25). Laut der "Bild" befassen sich die Münchner intensiv mit dem serbischen Nationalspieler. Sein Vertrag läuft wie bei Guehi im Sommer 2026 aus.

© Getty

Der Serbe ist schon länger auf der Liste des FC Bayern München. Es soll schon Kontakt mit der Spielerseite gegeben haben, so die "Bild". Der Spieler selbst ist sehr interessiert an einem Bayern-Wechsel.