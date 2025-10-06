Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Oliver Glasner
© Getty

Nicht ManU

Von diesem Top-Klub träumt Oliver Glasner

06.10.25, 13:19
Teilen

Bei Crystal Palace macht Oliver Glasner unglaubliche Arbeit. Doch insgeheim träumt der Oberösterreicher von dem Trainerposten beim FC Bayern München.

Laut dem belgischen Transfer-Journalisten Sacha Tavolieri liebäugelt Oliver Glasner mit einem Trainerjob beim FC Bayern München. Der Belgier schreibt bei der Schweizer "Sky Sport News": "Der aktuelle Trainer von Crystal Palace, Oliver Glasner, träumt davon, eines Tages die Leitung des FC Bayern München zu übernehmen."

Derzeit sitzt Glasner beim englischen Klub Crystal Palace auf der Bank. Seine Ungeschlagenserie von 18 Pflichtspielen in Folge riss am Sonntag mit einem 1:2 gegen Everton. Trotzdem will der sechstplatzierte der Premier League mit ihrem Erfolgscoach verlängern.

Vertrag läuft kommenden Sommer aus

Im kommenden Sommer läuft Glasners Vertrag bei Palace aus. Die beiden Parteien befinden sich auf einem guten Weg. Aber selbst bei einer erfolgreichen Verlängerung bleibt Glasner offen für einen Wechsel zum FC Bayern, weswegen eine Ausstiegsklausel eingebaut werden soll.

Das Problem: In München sind die Verantwortlichen derzeit mehr als glücklich mit der Arbeit von Vincent Kompany. Er hat einen Vertrag bis 2027, an welchem sich in der näheren Zukunft nichts ändern soll.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden