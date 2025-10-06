Von diesem Top-Klub träumt Oliver Glasner

Bei Crystal Palace macht Oliver Glasner unglaubliche Arbeit. Doch insgeheim träumt der Oberösterreicher von dem Trainerposten beim FC Bayern München.

Laut dem belgischen Transfer-Journalisten Sacha Tavolieri liebäugelt Oliver Glasner mit einem Trainerjob beim FC Bayern München. Der Belgier schreibt bei der Schweizer "Sky Sport News": "Der aktuelle Trainer von Crystal Palace, Oliver Glasner, träumt davon, eines Tages die Leitung des FC Bayern München zu übernehmen."

Derzeit sitzt Glasner beim englischen Klub Crystal Palace auf der Bank. Seine Ungeschlagenserie von 18 Pflichtspielen in Folge riss am Sonntag mit einem 1:2 gegen Everton. Trotzdem will der sechstplatzierte der Premier League mit ihrem Erfolgscoach verlängern.

Vertrag läuft kommenden Sommer aus

Im kommenden Sommer läuft Glasners Vertrag bei Palace aus. Die beiden Parteien befinden sich auf einem guten Weg. Aber selbst bei einer erfolgreichen Verlängerung bleibt Glasner offen für einen Wechsel zum FC Bayern, weswegen eine Ausstiegsklausel eingebaut werden soll.

Das Problem: In München sind die Verantwortlichen derzeit mehr als glücklich mit der Arbeit von Vincent Kompany. Er hat einen Vertrag bis 2027, an welchem sich in der näheren Zukunft nichts ändern soll.