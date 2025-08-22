Deutsche Bundesliga geht los: Bayern gegen Leipzig im Kracher

Die deutsche Bundesliga ist zurück: Bayern eröffnet heute (20.30 Uhr, live auf Sky) gegen Leipzig die 63. Saison. Der Meister hat das Eröffnungsspiel noch nie verloren – RB will ausgerechnet in München die Serie brechen.

Nach 97 Tagen Pause rollt der Ball wieder in der Allianz Arena: Bayern gegen Leipzig, Eröffnungsspiel und Stimmungsbarometer zum Start – (im Sport24-Liveticker ab 20.30 Uhr) und live auf Sky. Der Rekordmeister baut auf Routine, Leipzig auf den frischen Impuls des Neustarts.

„Manuel Neuer wird nicht im Sturm spielen“

Bei den Bayern sorgt der Transfersommer für Diskussionen. Geplatzte Deals (u. a. Wirtz, Woltemade) drücken auf die Laune, Sportvorstand Max Eberl spricht von einer „relativ dünnen Offensive“. Trainer Vincent Kompany bleibt offensiv und setzt auf Humor: „Wir wollen angreifen. Manuel Neuer wird nicht im Sturm spielen.“

Leipzig reist mit Neo-Coach Ole Werner und Kapitän David Raum an. Raum selbstbewusst zur Bayern-Startserie: „Dann ist es also an der Zeit.“

Statistik für FCB – RB kann Spektakel

Die Zahlen sind klar: Bayern ist in den vergangenen 13 Auftaktspielen ungeschlagen. Auch das direkte Duell spricht mit 12 Siegen in 22 Pflichtspielen für München. Trotzdem: RB hat Bayern zuletzt mehrfach geärgert – etwa beim 3:3 im Frühjahr oder mit dem Supercup-Sieg 2023.

Für Manuel Neuer (39) beginnt die 20. Bundesliga-Saison. Joshua Kimmich gilt als Leipzig-Experte: 21 Einsätze in 22 Duellen gegen den Ex-Klub.

Debütanten, Rekorde, Derby: Liga in Zahlen

Sechs Trainer-Debütanten : u. a. Erik ten Hag (Leverkusen), Sandro Wagner (Augsburg).

: u. a. Erik ten Hag (Leverkusen), Sandro Wagner (Augsburg). Vier 2014er-Weltmeister noch aktiv: Neuer, Götze, Zieler, Ginter.

noch aktiv: Neuer, Götze, Zieler, Ginter. Ösi-Power : 28 Spieler aus Österreich, nur Frankreich (33) stellt mehr Legionäre. Leipzig mit Seiwald, Schlager & Baumgartner gleich dreifach vertreten, bei Bayern Konrad Laimer. Bremen setzt auf vier Ösis, St. Pauli & Mainz auf je drei.

: 28 Spieler aus Österreich, nur Frankreich (33) stellt mehr Legionäre. Leipzig mit Seiwald, Schlager & Baumgartner gleich dreifach vertreten, bei Bayern Konrad Laimer. Bremen setzt auf vier Ösis, St. Pauli & Mainz auf je drei. Rekordjagd : Mainz’ Dominik Kohr steht bei 99 Gelben – Effenberg hält 110.

: Mainz’ Dominik Kohr steht bei 99 Gelben – Effenberg hält 110. Stadien : Gesamtkapazität steigt dank HSV & Köln um 66.000 Plätze.

: Gesamtkapazität steigt dank HSV & Köln um 66.000 Plätze. Comeback-Derby: Erstmals seit 2011 wieder HSV – St. Pauli.

So läuft die Bundesliga im TV

Sky überträgt 80 Prozent aller Spiele live – alle Samstagspartien inklusive „Topspiel“, die komplette 2. Liga, Relegation. Neu sind die Freitagsspiele, die zusätzlich auch auf Sky Showcase laufen. Mit Funktionen wie „Multiview“ oder „Match-Alarm“ lassen sich mehrere Spiele gleichzeitig verfolgen.

Die restlichen Spiele laufen bei DAZN – darunter vor allem die Sonntagspartien. Damit gilt: Live fast nur bei Sky, Sonntags bei DAZN.