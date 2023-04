Deutsche Bundesliga vor Drama-Spieltag

In der deutschen Fußball-Bundesliga kommt es am Wochenende ausschließlich zu Fernduellen im Kampf um die Meisterschaft und Champions-League-Plätze. Auch die anderen Partien versprechen Spannung

Der FC Bayern München empfängt am Samstag (15.30 Uhr) die TSG Hoffenheim, während Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart gastiert. RB Leipzig hat den FC Augsburg zu Gast, Oliver Glasners Eintracht trifft in Frankfurt (18.30) auf Borussia Mönchengladbach. Der SC Freiburg und Union Berlin sind erst am Sonntag im Einsatz.

Der FC Hollywood ist back

Bei den Bayern will man nach der 0:3-Pleite in der Champions League bei Manchester City und dem "schlagkräftigen" Eklat um Sadio Mane, der für eine Attacke gegen seinen Teamkollegen Leroy Sane für die Hoffenheim-Partie suspendiert worden war, wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Da kommt der Tabellen-14. mit ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner gerade recht in die Allianz-Arena. "Wir haben gestern und heute eine gute positive und energiegeladene Stimmung im Training gehabt und das ist auch nötig", erklärte FCB-Coach Thomas Tuchel.

Seinen Star Mane nahm der 49-Jährige in Schutz. "Ich kenne ihn ausschließlich als absoluten Top-Profi. Er hat sich nie, nie, nie etwas zuschulden kommen lassen. Jeder hat das Recht, mal einen Fehler zu machen. Das war too much. Er hat es eingesehen und eine Entschuldigung hat stattgefunden", sagte Tuchel am Freitag.

Und die anderen Teams?

Zwei Punkte hinter den Münchnern auf Rang zwei liegt Dortmund. Damit der Rückstand nicht größer wird, braucht es wohl in Stuttgart beim Liga-16. drei Punkte. Leipzig hat schon zehn Zähler Abstand auf die Bayern, im Kampf um einen Startplatz für die europäische Königsklasse braucht es gegen Augsburg einen Sieg für das Team der Österreicher Konrad Laimer und Xaver Schlager. RB-Trainer Marco Rose kann dabei wieder auf seinen Top-Torschützen Christopher Nkunku setzen. "Es darf keiner Wunderdinge von mir erwarten. Ich brauche Zeit und Spielpraxis, um wieder in Normalform zu kommen", sagte der 25-Jährige, der zuletzt an einem Muskelfaserriss laborierte, der "Leipziger Volkszeitung".

Am Sonntag verteidigt Union Berlin daheim Rang drei gegen den VfL Bochum (17.30 Uhr). Davor gastiert der Tabellen-Fünfte Freiburg mit Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart bei Werder Bremen mit Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid (15.30).