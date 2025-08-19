Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
  6. DFB Pokal
Rassismus-Eskalation nach Horror-Foul bei Sabitzer-Klub
© Getty

DFB-Pokal

Rassismus-Eskalation nach Horror-Foul bei Sabitzer-Klub

19.08.25, 10:45
Teilen

Heftige Szenen im DFB-Pokal: Beim Dortmunder Sieg in Essen sorgte ein brutales Foul von Kelsey Owusu an Yan Couto für Aufregung – danach folgte die Eskalation. Der RWE-Profi wurde in sozialen Medien massiv rassistisch beleidigt. 

Schock-Szene im DFB-Pokal und unschöne Nachwehen! Beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund bei Rot-Weiss Essen kam es in der Nachspielzeit zum Eklat: RWE-Profi Kelsey Owusu (21) erwischte den Dortmunder Yan Couto mit offener Sohle am Knie – ein Foul, das BVB-Coach Niko Kovac zunächst als „Anschlag“ bezeichnete. Couto musste mit der Trage raus. Der Vorfall überschattet das Weiterkommen von Dortmund, bei dem auch ÖFB-Star Marcel Sabitzer in der Startelf stand. Er richtete noch tröstende Worte an Couto, als abtransportiert wurde. Entwarnung gab es später: wohl „nur“ eine starke Prellung.

Rassismus-Eskalation nach Horror-Foul bei Sabitzer-Klub
© Sky
 

Trainer stellen sich vor Owusu

Nach dem Spiel kam es jedoch zu einer noch heftigeren Eskalation – diesmal im Netz. Auf dem Instagram-Kanal von Essen gingen derart viele Hass-Nachrichten, darunter auch rassistische Beleidigungen gegen Owusu, ein, dass der Klub die Kommentarfunktion deaktivierte. Trainer Uwe Koschinat reagierte deutlich: „Das Foul war unverzeihlich – aber nicht, weil Owusu dunkelhäutig ist, sondern weil die Aktion scheiße war.“ Gleichzeitig sprach er seinem Spieler die volle Unterstützung aus.

Entschuldigung in der Kabine

Auch Kovac stellte klar: „So ein Foul macht keiner mit Absicht. Rassistische Kommentare sind völlig fehl am Platz.“ Owusu suchte nach Abpfiff persönlich die BVB-Kabine auf und entschuldigte sich bei Couto.

Sportlich erreichte Borussia Dortmund durch das 1:0 den Einzug in die nächste Runde des DFB-Pokals 2025. Doch die Schlagzeilen bestimmen die rassistischen Entgleisungen. Für Sabitzer und sein Team bleibt ein bitterer Beigeschmack – ausgerechnet in einem Spiel, das eigentlich ein reines Ruhrpott-Fußballfest hätte werden sollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden