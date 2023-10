FC Bayern will Jerome Boateng zurückholen

Der 35-jährige Verteidiger könnte schon am Sonntag das erste Mal mit der Mannschaft mittrainieren.

Jerome Boateng steht vor einer spektakulären Rückkehr zum FC Bayern München. Zwei Jahre nachdem der deutsche Serienmeister seinen Vertrag nicht verlängert hatte, soll der 35-jährige Verteidiger nun wieder geholt werden, um den Kader in der Breite zu stärken.

Wie Sky berichtet, fanden bereits Gespräche über ein mögliches Comeback von Boateng statt. Boateng könnte dem Bericht zufolge bereits am heutigen Sonntag an der Säbener Straße mit dem Training beginnen könnte.

Eine Ablösesumme wäre für die Bayern nicht fällig, da Boateng aktuell vereinslos ist. Sein letzter Verein, Olympique Lyon, hatte den Vertrag des Weltmeisters von 2014 nicht erneuert.

Wirbel um Real-Gerücht

Boatengs Berater, Tolga Dirican, hat kürzlich Gerüchte zurückgewiesen, dass Boateng sich bei Real Madrid als Ersatz für den verletzten David Alaba angeboten hätte. Dirican stellte klar, dass Boateng nie persönliche Angebote gemacht oder Clubpräsidenten kontaktiert hat, und bezeichnete die Behauptungen der Online-Zeitung „El Nacional“ als grundlos.

Boateng wechselte im Sommer 2011 von Manchester City zu den Bayern, nachdem er bei Hertha BSC und Hamburger SV gespielt hatte, und blieb dort zehn Jahre.