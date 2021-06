Goalie-Rochade bei den Bayern

Bayern-Torhüter Alexander Nübel wechselt zus einem Ex-Trainer Niko Kovac nach Monaco.

Alexander Nübel, Ersatz-Torhüter von Bayern München, wechselt zum französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekanntgab, soll Nübel die kommenden zwei Jahre bei den Monegassen unter Bayern-Ex-Coach Niko Kovac spielen. Der deutsche Meister hat aber die Möglichkeit, den 24-Jährigen schon nach einem Jahr wieder zurückzuholen. "Für ihn kehrt Sven Ulreich als Nummer zwei nach München zurück", hieß es in einer Mitteilung des FCB.



Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt und hatte dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 unterzeichnet. Er soll langfristig als Nachfolger von Manuel Neuer aufgebaut werden, dessen Kontrakt bei den Bayern bis zum 30. Juni 2023 läuft. In der abgelaufenen Spielzeit kam Nübel nur zu einem Bundesliga- und einem Pokaleinsatz, zudem spielte er zweimal in der Champions League.