Haaland mit neuem Club schon einig?

Der Stürmer-Star soll schon im Sommer Borussia Dortmund verlassen.

Erling Haaland steht zwar bei Borussia Dortmund noch bis Juni 2024 unter Vertrag, der norwegische Superstar könnte Deutschland aber dennoch bereits im Sommer verlassen. Das behauptet jedenfalls der spanische Journalist Eduardo Inga, Chefredakteur der Digitalzeitung "Ok Diario".

150 Millionen Euro

„Real Madrid ist mit Haaland schon einig und hat auch schon das OK´ von Dortmund“, so der Experte. „Seine Verpflichtung ist viel näher, als viele denken“,. Konkret sollen die Königlichen 150 Millionen Euro für Haaland zahlen und in Folge deshalb auch von einer Rückkehr Cristiano Ronaldos absehen.

Haaland, der im Jänner 2020 von Salzburg nach Dortmund wechselte, gehört schon jetzt zu Europas Superstars. In dieser Saison erzielte der 20-Jährige bereits 21 Tore in 21 Bundesliga-Spielen. In seinem Vertrag steht auch eine Ausstiegsklausel – diese greift allerdings erst 2022.