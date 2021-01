Haaland soll es wie DIESER Bayern-Star machen

In Dortmund erfreut man sich an Tor-Lieferant Erling Haaland. Aber wie lange noch?

Wunder-Stürmer Erling Haaland hat sich in Dortmund mittlerweile zum Top-Spieler entwickelt. Der Aufstieg des 20-jährigen Norwegers ging bislang steil bergauf - Nicht zuletzt der Wechsel von Red Bull Salzburg zum deutschen Bundesligisten hat den torgewaltigen Angreifer auf ein neues Level gehievt. Beim BVB ist man mehr als glücklich den wuchtigen Angreifer in den eigenen Reihen zu wissen. Die Westfalen wollen Haaland klarerweise nicht so schnell ziehen lassen.