Dortmunds Wunderknipser schreibt weiter Fußballgeschichte.

Erling Haaland ist und bleibt ein Tor-Garant in Dortmund. Der 20-Jährige hält nun nach 25 Ligaspielen bei unglaublichen 25 Toren. Was für eine Top-Quote! Zuletzt führte der Norweger den BVB mit einem Doppelpack und einer Vorlage zu einem 3:1-Sieg über Leipzig. Die Torshow widmete er via Instagram seiner Schwester: "Happy Birthday, Gabi."