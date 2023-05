Kahn-Nachfolge: Völlig neuer Name plötzlich im Gespräch

In einer Woche ist Schicksalstag für Oliver Kahn. Am 30. Mai wird sich entscheiden, ob er Bayern-Boss bleiben darf oder gehen muss. Jetzt taucht plötzlich ein völlig neuer Name als Nachfolge-Kandidat auf.

Es könnte für die Bayern die erste titellose Saison seit 2012 (!) werden - ein Desaster. Die Bayern-Bosse Kahn und Salihamidzic stehen in der Kritik. Die überraschende Trennung von Nagelsmann vor rund zwei Monaten brachte nicht den erhofften Effekt. Im Gegenteil. Seither geht es steil bergab mit den Leistungen. Vor allem für den aktuellen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn dürfte die Vorstandssitzung am 30. Mai knapp werden. Mögliche Nachfolger werden schon ins Spiel gebracht und ein Name auf der Liste überrascht dabei besonders. Enge Verbundenheit mit Rummenigge und Hoeneß Laut Informationen des "Münchener Merkur" wird Jan-Christian Dreesen (55) als Nachfolger gehandelt. Er ist aktuell Finanz-Vorstand beim FC Bayern, kündigte jedoch erst im vergangenen Herbst an, den Verein - auf eigenen Wunsch nach zehn erfolgreichen Jahren - verlassen zu wollen. Klares Pro-Argument für Dreesen ist seine enge Verbundenheit mit den Ex-Bossen Karl-Heinz Rummenigge (67) und Uli Hoeneß (71). Er gilt als einer der härtesten Kritiker von Oliver Kahn, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. © Getty Images × Jan-Christian Dreesen Sollte Kahn entlassen werden und Dreesen nachfolgen, würde das auch bedeuten, dass Ehrenpräsident Uli Hoeneß wieder mehr Einfluss auf sportliche Entscheidungen erhalten würde. Aber auch die DFL soll an dem Finanz-Vorstand interessiert sein. Er gilt auch als möglicher Kandidat, neuer DFL-Boss zu werden.