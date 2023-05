Der FC Bayern München, einst unangefochtener Spitzenreiter im deutschen Fußball, steckt tief in der Krise! Die jüngste schockierende Niederlage gegen Leipzig mit einem klaren 1:3 hat allen klar gemacht: Der einstige Glanz des Vereins ist verblasst.

Selbst wenn Dortmund den Titel noch verpatzt, ist es offensichtlich, dass sich die Zeiten geändert haben. Der FC Bayern erlebt eine wahre "Ausbayerung"!

Es muss sich dringend etwas ändern, und das ist auch den Verantwortlichen bewusst! Uli Hoeneß, eine absolute Institution beim FC Bayern, kann diese Niederlagen nicht länger dulden. Die Zeit des Aufräumens ist gekommen!

Teuerste Umbruch des Vereins?

Die bisherigen Verstärkungen wie Ribéry, Luca Toni, Gomez und Robben haben zwar geholfen, aber das reicht bei Weitem nicht aus. Es gab auch schon früher bittere Niederlagen, wie das 0:2 gegen Meister Stuttgart im Jahr 2007 oder das 1:5 gegen Meister Wolfsburg in 2009. Doch was den FC Bayern in diesem Sommer erwartet, wird all das in den Schatten stellen. Dieser Umbruch dürfte wohl der teuerste in der Geschichte des Vereins sein.

Musiala bleibt vorerst verschont, aber sonst scheint niemand sicher zu sein. Kimmich, Goretzka und Müller, die einstigen Säulen des Bayern-Spiels, sind mittlerweile zu berechenbar geworden. Bayern braucht dringend neue Impulse! Nur Laimer von Leipzig zeigte am Samstag echte Führungskraft auf dem Platz. Doch allein mit seiner Verpflichtung ist es nicht getan. Bayern braucht einen hochklassigen Sechser und einen erstklassigen Stürmer.

Es klingt unglaublich, aber Uli Hoeneß vertraut auf den aktuellen Vorstand Kahn/Salihamidzic, um diesen radikalen Umbruch zu bewältigen. Obwohl sie bereits bei der Nagelsmann-Verpflichtung zweimal falschlagen, bekommen sie erneut das Vertrauen ausgesprochen. Auch der gescheiterte Lewandowski-Mané-Austausch wirft Fragen auf.

Es wird also offensichtlich keine neuen Trainer geben, aber dafür neue Chefs und natürlich neue Stars! Der FC Bayern befindet sich in einer entscheidenden Phase. Wird der Verein es schaffen, aus dieser Krise gestärkt hervorzugehen? Nur die Zeit wird es zeigen!