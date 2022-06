Kalajdzic: Dortmund macht jetzt Ernst

ÖFB-Star Sasa Kalajdzic gilt als absoluter Top-Kandidat.

Nationalteamstürmer Saša Kalajdžic steht weiterhin hoch im Kurs. Nachdem zunächst der FC Bayern München Interesse am 24-Jährigen zeigte, macht Borussia Dortmund nun Ernst.

Wie die BILD berichtet, gilt der Österreicher als Top-Kandidat für die Nachfolge von Erling Haaland. Der deutsche Vizemeister will Kalajdžic unbedingt in den Pott holen und ist bereit, dafür rund 23 Millionen Euro an Stuttgart zu überweisen. Finale Gespräche sollen nach den Länderspielen stattfinden – Trainingsstart in Dortmund ist dann am 27. Juni.

Kalajdžić' Vertrag beim VfB Stuttgart läuft bis 30. Juni 2023. Der groß gewachsene Stürmer erzielte in der abgelaufenen Saison bei 15 Einsätzen für Stuttgart sechs Tore. Auch ein Treffer des 24-Jährigen sicherte dem deutschen Bundesligisten in der letzten Runde noch den Klassenverbleib.