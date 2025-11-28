Alles zu oe24VIP
Harry Kane
© Getty

Bayern-Hammer

Knalleffekt: Harry Kane (32) hat sich entschieden

28.11.25, 13:25
Teilen

Eine erste Entscheidung um den Bayern-Star ist gefallen. 

In den letzten Wochen gab es immer wieder Spekulationen um die Zukunft von Bayern-Star Harry Kane. Der Engländer wurde mit verschiedenen Vereinen aus der Premier League sowie mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun ist dabei eine erste Entscheidung gefallen.

Kane will bleiben

Wie berichtet, hat Kane (Vertrag geht bis 2027) eine Ausstiegsklausel, wonach er die Bayern um 65 Millionen Euro verlassen kann. Diese Klausel müsste der Engländer allerdings bis Ende Jänner ziehen. Wie die BILD nun berichtet, wird der Stürmer diese Frist verstreichen lassen.

Bayern-Fans dürfen also aufatmen. Kane fühlt sich in München pudelwohl und will noch länger für den Rekordmeister auf Torejagd gehen. „Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele“, sagte Kane zuletzt in einem Interview. Der Engländer schließt sogar eine Vertragsverlängerung nicht aus. „Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.“

