Arne Slot
Mega-Krise

FC Liverpool: Entscheidung um Arne Slot (47) gefallen

28.11.25, 06:40
Der englische Meister stolpert von einer Pleite zur nächsten. 

Das Medien-Echo nach der nächsten Liverpooler Demütigung war vernichtend, die Fans verließen erneut in Scharen vor dem Abpfiff das legendäre Stadion an der Anfield Road. Doch in der größten Krise seit 1954 macht sich Trainer Arne Slot noch keine Sorgen, zumindest nach außen. "Ich habe viel Unterstützung von oben. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einer schwierigen Situation bin", sagte der 47-Jährige nach dem 1:4-Heimdebakel in der Champions League gegen PSV Eindhoven.

Er spüre noch das Vertrauen, betonte der Niederländer. Aber nach neun Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen - zwei davon in den vergangenen vier Tagen in Anfield - wird die Trainerdiskussion in Liverpool unweigerlich Fahrt aufnehmen. "Wenn man nicht gut spielt, ist es normal, dass Fragen gestellt werden", sagte Slot, in der Vorsaison noch umjubelter Meistertrainer. Jetzt hat sich die Stimmung gegen ihn gedreht, die Fans buhten ihn und das Team wiederholt aus.

Liverpool
Letzte Chance

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, haben die Klub-Bosse zwar über die aktuelle Krise beraten, geben dem Trainer aber weiterhin Rückendeckung. Klar ist aber auch, dass Slot in den nächsten Spielen die Trendumkehr schaffen muss. Liverpool trifft innerhalb von 7 Tagen auf West Ham, Sunderland und Leeds – alles andere als 9 Punkte würden die Trainer-Diskussion wohl weiter verschärfen. Stolpert der Meister weiterhin derart durch die Liga, dann ist die Ära Slot wohl schon demnächst vorbei.

Der im Sommer mit beinahe einer halben Milliarde Euro verstärkte englische Meister durchläuft gerade die schlechteste Phase seit dem Abstieg im Jahr 1954. Damals blieben die Reds 15 Spiele in Serie sieglos, darunter waren zehn Niederlagen. Das 0:3 bei Manchester City, das 0:3 gegen Nottingham Forest und das 1:4 gegen Eindhoven sind ebenfalls Negativrekord: Zuletzt hatten die Reds, in der Premier League derzeit nur Zwölfter, im Dezember 1953 drei Spiele in Serie mit mindestens drei Toren Unterschied verloren.

