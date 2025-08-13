Alles zu oe24VIP
Marco Reus
Marco Reus

In neuer Rolle

Dortmund-Hammer: Marco Reus kehrt zum BVB zurück

13.08.25, 10:30
Teilen

Mit dem 36-Jährigen soll schon alles klar sein 

Ganze 295 Mal stand Marco Reus zwischen 2012 und 2024 für den BVB auf dem Platz, ehe der gebürtige Dortmunder zu LA Galaxy in die USA wechselte. In der MLS fühlt sich der inzwischen 26-Jährige pudelwohl, die Beziehung zu seinem Ex-Klub ist aber weiter eng.

Wie die BILD berichtet, soll es in den vergangenen Wochen erfolgreiche Verhandlungen zwischen Dortmund und Reus gegeben haben. Der Ex-Spieler wird demnach noch während seiner aktiven Karriere Markenbotschafter des BVB. Nach seinem Karriereende soll Reus dann einen offiziellen Vertrag unterschreiben.

Reus soll den BVB vor allem bei großen Events wie Auslosungen oder Sponsoring-Treffen vertreten. Dortmund schielt dabei vor allem auf den asiatischen Markt, wo der 48-fache deutsche Nationalspieler weiterhin äußerst bekannt ist.

