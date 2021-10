Köln gegen Hoffenheim gefordert

Für Hoffenheim zählt heute (ab 20.30 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) gegen den 1. FC Köln nur ein voller Erfolg.

Nur ein Sieg in den vergangenen sechs Liga-Spielen -für Hoffenheim kommt das Duell mit dem 1. FC Köln zur rechten Zeit. Denn: Die TSG ist gegen Köln schon seit zehn Liga-Partien ungeschlagen, die letzten sechs Begegnungen wurden allesamt gewonnen. Kainz & Co. jedoch kommen mit Rückenwind: Keins der letzten 5 Spiele haben die Kölner verloren. Hoffenheim will der ungeschlagen-Serie ein Ende setzen.

Trainer Sebastian Hoeneß stellt sich aber auf eine schwierige Aufgabe ein: "Der FC hat die Erwartungen in dieser Saison übertroffen, indem er sehr mutig Fußball spielt. Köln strotzt vor Selbstbewusstsein. Wir müssen dagegenhalten."