Leidenszeit vorbei: HSV ist zurück in der Bundesliga

Jubel in Hamburg! Der HSV kehrt nach dem ersten Abstieg der Geschichte 2018 wieder in die deutsche Bundesliga zurück.

Der Hamburger SV hat sieben Jahre nach dem Abstieg die Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga fixiert.

Der HSV ließ Absteiger SSV Ulm am Samstag beim 6:1-Heimsieg keine Chance und liegt eine Runde vor Schluss einen Punkt vor dem 1. FC Köln an der Tabellenspitze der 2. Liga. Die Kölner, die sich zuletzt von Trainer Gerhard Struber getrennt hatten, sind mit einem Plus von drei Punkten auf den SV Elversberg und SC Paderborn noch nicht sicher aufgestiegen.

Kommenden Sonntag hat Köln den 1. FC Kaiserslautern zu Gast, Elversberg (am Samstag 3:0-Sieger gegen Eintracht Braunschweig) tritt bei Schalke an und Paderborn (am Samstag 2:1-Gewinner gegen Magdeburg) misst sich auswärts mit dem Karlsruher SC.