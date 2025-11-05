Alles zu oe24VIP
Leroy Sané
© Getty

Transfer-Hammer

Leroy Sané offen für spektakuläre Rückkehr

05.11.25, 07:54
Teilen

Der 29-Jährige könnte sich eine emotionale Rückkehr durchaus vorstellen. 

Nach einer langen Transfer-Saga wechselte Leroy Sané im Sommer vom FC Bayern zu Galatasaray Istanbul. Bei den Türken steht der 29-Jährige bis Juni 2028 unter Vertrag – danach kann sich der 70-fache Teamspieler eine Rückkehr nach Deutschland aber durchaus vorstellen.

"Wäre schone Geschichte"

Angesprochen auf seinen Ex-Klub Schalke 04 zeigt sich Sané im Interview mit Sky offen für eine Rückkehr. „Ich hatte dort eine großartige Zeit. Deshalb bin ich grundsätzlich offen für alles“, so der Offensivstar. „Das wäre natürlich eine schöne Geschichte. Wenn sich irgendwann eine Möglichkeit ergibt, wäre ich sicher offen dafür.“

Leroy Sané
© Getty

Gleichzeitig betont Sané aber auch, dass er gerade erst 30 wird und noch Zeit hat. Bevor der Teamspieler wieder für Schalke spielt, müssten die Königsblauen aber wohl wieder in die Bundesliga aufsteigen. Unter Ösi-Trainer Muslic liegt der Revierklub derzeit sensationell auf Platz 2.

