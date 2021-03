Paukenschlag bei den Bayern. Ein absoluter Top-Star muss im Sommer gehen.

Dem FC Bayern München steht im Sommer ein größerer Umbruch in der Abwehr bevor. Nachdem David Alaba bereits vor Wochen seinen Abschied offiziell verkündete, soll mehreren Medienberichten zufolge auch Jermone Boateng den Champions-League-Sieger nach Saisonende verlassen.

Kein neuer Vertrag

Wie die „Sport BILD“ berichtet, plant der FC Bayern nicht länger mit dem 32-Jährigen und will dessen Vertrag nicht verlängern. Es habe auch bis heute keine Vertragsgespräche mit dem Weltmeister von 2014 gegeben. Laut Bericht stören sich die Bayern-Verantwortlichen an Boatengs Lebensstil, der Innenverteidiger soll unterdessen enttäuscht über die fehlende Wertschätzung sein.

Boateng spielt seit 2011 in München und brachte es in der aktuellen Saison auf 20 Einsätze in der Bundesliga. Mehrere Klubs aus Italien und England sollen nun schon Interesse am 32-Jährigen bekundet haben. In den letzten Wochen wurde bereits über einen Wechsel zum FC Chelsea spekuliert. Der FC Bayern hat für die nächste Saison bereits Dayot Upamecano von RB Leipzig verpflichtet.