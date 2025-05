Nach Meisterschaft: Bayern Legende erhält große Ehrung

Franz Beckenbauer hat nun seinen eigenen Platz in München.

Vor rund 80 geladenen Gästen wurde am Montag im Beisein von Witwe Heidi Beckenbauer und Sohn Joel an der Allianz Arena der Franz-Beckenbauer-Platz 5 eingeweiht. "München ist schön und dank dir, lieber Franz, ist München Weltklasse", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer über die legendäre Nummer 5 des FC Bayern. Beckenbauer war am 7. Jänner 2024 im Alter von 78 Jahren gestorben.

Die Stadt München beschloss im vergangenen September, den Platz rund um die Arena nach dem wichtigsten deutschen Fußballer der Geschichte zu benennen. Der FC Bayern ehrt den "Kaiser" unter anderem dadurch, dass seine Nummer 5 nicht mehr vergeben wird. Neben den aktuellen Bayern-Funktionären erschienen am Montag auch zahlreiche Weggefährten wie Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Sepp Maier, Paul Breitner, Klaus Augenthaler oder Lothar Matthäus.