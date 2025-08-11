Alles zu oe24VIP
Sacha Boey
© Getty

Hammer-Gerücht

Nach Sané: Galatasaray will nächsten Bayern-Star

11.08.25, 11:02
Nach Leroy Sané soll nun der nächste Spieler von München nach Istanbul wechseln. 

Beim FC Bayern München kündigt sich der nächste Abgang an. Wie der türkische Journalist Yakup Çınar berichtet, angelt Galatasaray nach Sacha Boey.

Der Rechtsverteidiger konnte sich beim deutschen Meister bisher noch nicht durchsetzen und gilt als Verkaufskandidat. Nun könnte der Franzose zurück nach Istanbul (Boey spielte bereits bis zum Winter 2024 für Galatasaray) wechseln.

Sacha Boey
© Getty

Wie die Sportbild berichtet, will der 24-Jährige noch nicht weg, ein verbessertes Angebot könnte den Franzosen aber umstimmen. Neben Galatasaray soll auch der AFC Sunderland aus England ItnresseInteresse an Boey zeigen.

