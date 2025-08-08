Sabitzer-Schock: BVB stellt ÖFB-Star zum Verkauf

Marcel Sabitzer scheint bei Borussia Dortmund nach Niko Kovacs klarem Veto eigentlich gesetzt – sein Vertrag läuft noch bis 2027! Doch jetzt droht der 31-jährige ÖFB-Star plötzlich doch ins heiße Transfer-Karussell geschleudert zu werden – und das ausgerechnet vom eigenen Klub.

Nach einer Saison voller Rückschläge brodelt die Gerüchteküche rund um Marcel Sabitzer diesen Sommer richtig. Zur Erinnerung: Unter Ex-Coach Nuri Sahin versank der ÖFB-Star im Formtief, enttäuschte und zeigte sich frustriert, weil er nicht auf seiner Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld eingesetzt wurde. Erst mit Niko Kovac kehrte sein Glanz zurück – bis ihn im Frühjahr eine Innenbandverletzung stoppte. Doch mit einer starken Vorbereitung und einem überzeugenden Auftritt bei der Klub-WM hat Sabitzer seinen Trainer wieder voll überzeugt. Kovac plant fest mit ihm und soll nun sogar ein Transfer-Veto eingelegt haben.

Kovac kämpft um ÖFB-Star – doch die Kassen sind leer

Das große Problem: Borussia Dortmund steckt finanziell in der Klemme. Grund dafür ist nicht nur der Mega-Transfer von Jobe Bellingham für 30,5 Millionen Euro, sondern auch eine unerwartete Ausgabe: Die Stadionküche im Signal-Iduna-Park musste komplett erneuert werden – eine Hightech-Anlage für satte 11 Millionen Euro! Das zermürbt das Transferbudget der Verantwortlichen Lars Ricken und Sebastian Kehl massiv. Für neue Spieler bleiben gerade mal 30 bis 40 Millionen Euro.

Sabitzer plötzlich doch wieder Verkaufsschlager

Jetzt wird es richtig brisant: Laut türkischen Medien wie Fanatik, Mackolik und T24 soll der BVB, um dringend Geld in die Kassen zu spülen, selbst aktiv geworden sein und Sabitzer über Vermittler bei Fenerbahçe ins Gespräch gebracht haben. Die Türken unter Star-Coach José Mourinho suchen dringend einen Abräumer für das defensive Mittelfeld. Neben Douglas Luiz (Aston Villa) und Yves Bissouma (Tottenham) ist Sabitzer nun der neue Top-Kandidat. Mourinho ist offenbar unzufrieden mit dem Spielaufbau seines Teams und sieht im Österreicher eine vielversprechende Lösung. Zudem wäre das hohe Gehalt von 7,5 Millionen Euro, das Sabitzer beim BVB kassiert, für den türkischen Topklub kein Problem.

Die Gespräche sollen sich zwar noch im Anfangsstadium befinden, doch eins ist klar: Dortmund steht vor einer sportlichen und finanziellen Zerreißprobe, die Sabitzers Zukunft in Schwarz-Gelb endgültig bestimmen wird. Bleibt er das Herzstück im BVB-Mittelfeld – oder folgt er dem Ruf aus Istanbul?