Schnee-Chaos: Liga-Spiel zwischen Bielefeld und Bremen abgesagt

Die Partie in der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Werder Bremen am Sonntagabend ist wegen des massiven Wintereinbruchs in der Region abgesagt worden.

Die ordnungsgemäße Durchführung des Spiels sei nicht gewährleistet, teilte die Deutsche Fußball Liga mit. Die Entscheidung sei wegen der "starken und anhaltenden Schneefälle in Verbindung mit Frost" im Einvernehmen mit dem Schiedsrichter getroffen worden. Ein neuer Termin soll zeitnah bekanntgegeben werden, teilte die DFL mit. Auch das Heimspiel des SC Paderborn gegen den FC Heidenheim in der 2. Bundesliga wurde wegen der starken Schneefälle abgesagt.