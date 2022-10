Sky zeigt Dortmund gegen Bayern als Comic für Kids

Der TV-Sender Sky wird das Spitzenspiel der deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Serienmeister Bayern München am Samstag (18.30 Uhr) erstmals in einer speziellen Übertragung für Kinder zeigen.

Für den deutschen Klassiker zwischen Dortmund und Bayern am Samstag hat sich Sky etwas ganz besonderes überlegt. Erstmals in der Geschichte gibt es beim Hit eine eigene Übertragung für Kinder im Comic-Look. Dabei werden etwa grafische Elemente im "Comic Style" zu sehen sein, wie der Sender mitteilte. Das Spiel werden Frank Buschmann und zwei Kinderreporter unter dem Motto "Sky Next Generation" kommentieren. Zuvor werden Fußball-Freestyler Marcel Gurk und Athletin und Fitness-Influencerin Imke Salander den jungen Fans an den Bildschirmen besondere Geschichten rund um den Fußball aus dem SIGNAL IDUNA PARK präsentieren.

© Sky

Los geht’s am Samstag um 17:45 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3. Moderator Hartmut von Kameke begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Es folgt eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche „Behind the scenes“-Einblicke rund um das Spiel, Interviews mit Fans und Spielern sowie die besten Fußball-Skills von Marcel Gurk.

Über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport werden die Kinderreporter Sophie und Diego am Samstag vor und während ihres Einsatzes begleitet. Dabei werden die beiden auch interessante Blicke hinter den Kulissen liefern. Außerdem gibt es auf Instagram, Tik Tok und Co. ausgewählte Highlights der Pre-Match-Show und Nachberichterstattung.

Der Vorlauf ab 17:45 Uhr ist für alle Zuschauer auch frei empfangbar über den Sky Sport YouTube Kanal.