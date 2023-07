× Star-Coach Mourinho will Sabitzer verpflichten

Der Hauptstadt-Klub hat sich bereits im letzten Jahr mit Sabitzer beschäftigt, besonders Trainer Jose Mourinho soll ein großer Fan des Österreichers sein.

Die Geschichte des FC Bayern und Marcel Sabitzer ist zu Ende geschrieben. Der ÖFB-Star kann bei einem passenden Angebot die Münchner verlassen. Bereits in der vergangenen Hinrunde war Sabitzer zu Manchester United ausgeliehen. Zu einem fixen Wechsel kam es jedoch nie.

Mehrere Interessenten

Nun soll ein anderer Verein der Pole Position sein. Die AS Rom drängt angeblich auf eine Verpflichtung und steht bereits in Kontakt mit dem deutschen Rekordmeister. Gemäß der "Gazzetta dello Sport" hat die AS Rom mittlerweile offiziell beim FC Bayern angefragt und steht in Kontakt mit dem deutschen Verein.

Der Hauptstadt-Klub hat sich bereits im letzten Jahr mit Sabitzer beschäftigt, besonders Trainer Jose Mourinho soll ein großer Fan des Österreichers sein. Das Problem besteht darin, dass die Roma Sabitzer nur ausleihen möchte, während die Bayern einen festen Verkauf anstreben. Berichten zufolge liegt die finanzielle Schmerzgrenze bei 15 Millionen Euro.Neben der AS Rom zeigt auch Besiktas Istanbul Interesse an Sabitzer. Im Gegensatz zur Roma scheint der türkische Spitzenklub bereit zu sein, den Spieler fest zu verpflichten.