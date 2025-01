Thomas Müller über Bayern-Zukunft: "Meistens kommt das Leben dazwischen"

Der Vertrag von Bayern-Legende Thomas Müller läuft am Saisonende aus. Nun hat die Vereinsikone in einem Interview über seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister gesprochen.

Seit 2008, als in "Tulpen-General" Louis van Gaal entdeckt hatte, bestritt Thomas Müller 733 Spiele und erzielte 246 Tore für den FC Bayern München. Er ist derzeit der dienstälteste Akteur in den Reihen des Rekordmeisters. Doch mit Saisonende läuft der Vertrag des 35-Jährigen aus, droht den Fans der Verlust der nächsten Identifikationsfigur?

In einem Interview mit Sport1 sprach der Offensiv-Allrounder offen darüber, wie es mit ihm nach der Saison weitergeht und dämpft die Erwartungen der Fans. "Man kann planen, wie man will, meistens kommt das Leben dazwischen", so der Weltmeister von 2014. Mittlerweile ist Müller immer mehr in der Joker-Rolle und will sich mit der Entscheidung Zeit lassen, wie und ob er seine Karriere fortsetzen will. Dennoch hält er fest: "Man sollte sich auf keinen Fall auf etwas zu sehr festlegen."

Vor 17 Jahren überraschte der damalige Bayern-Coach Louis van Gaal alle, als er Müller von der zweiten Mannschaft beförderte und der schlaksige Angreifer mit seiner unvergleichbaren Art und seinem Torriecher die Fans sofort mitriss.

Müller hat Zukunft selbst in der Hand

Für Bayern-Sportdirektor Max Eberl ist die Sache allerdings klar. Wenn Müller bleiben will, wird er eine Vertragsverlängerung erhalten: "Wenn er Lust hat, weiterzumachen, werden wir uns tief in die Augen schauen und dann wird es weitergehen."

Ungeachtet dessen, wie es nach dieser Saison mit Müllers Karriere als Profi-Fußballer weitergeht, könnte er spätestens nach dem Ende seiner Laufbahn zu seinem Herzensverein zurückkehren. Müller: „Ob ich irgendwann in einer offiziellen Funktion für den FC Bayern arbeiten werde, das steht in den Sternen. Fest steht auf jeden Fall, dass wir nicht mehr trennbar sind.“ Dazwischen könnte er zum Ausklang seiner beeindruckenden Karriere allerdings noch einen kurzfristigen Tapetenwechsel ins Auge fassen.